В Бурятии уборщицу наказали на незаконно полученное пособие

Женщине придется вернуть деньги и отработать 120 часов





В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении жительницы села Надеино Тарбагатайского района. Она обвинялась в мошенничестве при получении выплат.

«В июле 2020 года обвиняемая встала на учет в Центре занятости населения Тарбагатайского района, ей было назначено пособие по безработице. В августе того же года женщина трудоустроилась в коммерческую организацию в качестве уборщика служебных помещений. Умолчав о своем трудоустройстве, гражданка незаконно получила пособие по безработице в сумме свыше 75 тыс. рублей», - рассказали в прокуратуре Бурятии.



Суд признал женщину виновной и приговорил к обязательным работам сроком 120 часов. По иску прокурора осужденная должна выплатить незаконно полученную сумму.



Фото: pixabay.com «В июле 2020 года обвиняемая встала на учет в Центре занятости населения Тарбагатайского района, ей было назначено пособие по безработице. В августе того же года женщина трудоустроилась в коммерческую организацию в качестве уборщика служебных помещений. Умолчав о своем трудоустройстве, гражданка незаконно получила пособие по безработице в сумме свыше 75 тыс. рублей», - рассказали в прокуратуре Бурятии.Суд признал женщину виновной и приговорил к обязательным работам сроком 120 часов. По иску прокурора осужденная должна выплатить незаконно полученную сумму.Фото: pixabay.com

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