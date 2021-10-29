В Бурятии уборщицу наказали на незаконно полученное пособие

Женщине придется вернуть деньги и отработать 120 часов
В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении жительницы села Надеино Тарбагатайского района. Она обвинялась в мошенничестве при получении выплат.
«В июле 2020 года обвиняемая встала на учет в Центре занятости населения Тарбагатайского района, ей было назначено пособие по безработице. В августе того же года женщина трудоустроилась в коммерческую организацию в качестве уборщика служебных помещений. Умолчав о своем трудоустройстве, гражданка незаконно получила пособие по безработице в сумме свыше 75 тыс. рублей», - рассказали в прокуратуре Бурятии.
Суд признал женщину виновной и приговорил к обязательным работам сроком 120 часов. По иску прокурора осужденная должна выплатить незаконно полученную сумму.
Фото: pixabay.com
В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.