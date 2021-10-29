Житель Бурятии погиб на пожаре

Его тело огнеборцы обнаружили в горящей квартире





Сегодня в двухквартирном жилом доме в селе Степной дворец Кабанского района произошел пожар. Первыми на ликвидацию возгорания прибыли добровольные пожарные. К этому моменту одна из квартир горела изнутри. Прибывшие на помощь огнеборцы в дыхательных аппаратах зашли внутрь горящей квартиры. На диване они обнаружили тело человека.

Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, в результате пожара выгорела одна комната, повреждена кухня. Распространение огня на соседнюю квартиру не допущено. Причина пожара сейчас устанавливается.Фото: МЧС Бурятии