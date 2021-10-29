Житель Бурятии погиб на пожаре

Его тело огнеборцы обнаружили в горящей квартире
Сегодня в двухквартирном жилом доме в селе Степной дворец Кабанского района произошел пожар. Первыми на ликвидацию возгорания прибыли добровольные пожарные. К этому моменту одна из квартир горела изнутри. Прибывшие на помощь огнеборцы в дыхательных аппаратах зашли внутрь горящей квартиры. На диване они обнаружили тело человека.
Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, в результате пожара выгорела одна комната, повреждена кухня. Распространение огня на соседнюю квартиру не допущено. Причина пожара сейчас устанавливается.
Фото: МЧС Бурятии
В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.