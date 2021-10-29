Причиной задымления в школе Улан-Удэ стало короткое замыкание

Никто не пострадал



В МЧС Бурятии сообщили подробности сегодняшнего происшествия в школе №26 Улан-Удэ. Как сообщалось ранее, там произошло задымление, учащихся эвакуировали.

«Сегодня в 10:43 поступило сообщение о задымлении в 26-й школе. На место были незамедлительно направлены пожарно-спасательные части. Самостоятельно эвакуировались 863 детей и 56 человек персонала. Привлекались 5 человек личного состава и 2 единицы техники. Причина задымления - короткое замыкание электрощитовой без распространения. Пострадавших нет», - сообщили в МЧС.



Фото: МЧС Бурятии «Сегодня в 10:43 поступило сообщение о задымлении в 26-й школе. На место были незамедлительно направлены пожарно-спасательные части. Самостоятельно эвакуировались 863 детей и 56 человек персонала. Привлекались 5 человек личного состава и 2 единицы техники. Причина задымления - короткое замыкание электрощитовой без распространения. Пострадавших нет», - сообщили в МЧС.Фото: МЧС Бурятии

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