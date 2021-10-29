В Бурятии без вести пропал 53-летний мужчина

Родственники подали заявление на розыск только через 9 дней после его исчезновения



Сотрудники полиции разыскивают 53-летнего жителя Улан-Удэ Цырен-Надмит Гуржапова, который днем 17 октября ушел из дома по улице Пугачева, и до настоящего времени не вернулся. Является уроженцем с. Гэгэтуй Джидинского района. Заявление о его пропаже поступило от родственницы 26 октября.







Приметы: азиатской внешности, на вид около 55-60 лет, худощавого телосложения, рост около 170 см, волосы седые.



Был одет: пуловер коричневый, трико светло-серого цвета, кроссовки светло-коричневые, очки с узкой металлической оправой.



Ранее не уходил.



При наличии какой-либо информации о данном гражданине или его местонахождении просим сообщить в полицию по телефонам: 8(924)555-97-55, 8(964)406-96-02, 8(3012)41-66-45 или 102 (112).

Сотрудники полиции разыскивают 53-летнего жителя Улан-Удэ Цырен-Надмит Гуржапова, который днем 17 октября ушел из дома по улице Пугачева, и до настоящего времени не вернулся. Является уроженцем с. Гэгэтуй Джидинского района. Заявление о его пропаже поступило от родственницы 26 октября.Приметы: азиатской внешности, на вид около 55-60 лет, худощавого телосложения, рост около 170 см, волосы седые.Был одет: пуловер коричневый, трико светло-серого цвета, кроссовки светло-коричневые, очки с узкой металлической оправой.Ранее не уходил.При наличии какой-либо информации о данном гражданине или его местонахождении просим сообщить в полицию по телефонам: 8(924)555-97-55, 8(964)406-96-02, 8(3012)41-66-45 или 102 (112).

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