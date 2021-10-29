У полковника МВД Бурятии арестовали имущество

Андрей Бардаханов продолжает находиться в СИЗО, должности он уже лишился



Обвиняемому в получении 15-милионной взятки заместителю начальника следственного управления МВД Бурятии полковнику Андрею Бардаханову продлили срок содержания под стражей. Также удовлетворено ходатайство следствия о наложении ареста на его имущество, следует из картотеки судебных дел. Правда, это решение сейчас обжалуется в вышестоящей инстанции.

Судя по всему, Андрей Бардаханов лишился и своего поста. На данный момент на сайте МВД Бурятии вместо его фамилии стоит запись – «должность вакантна».



Напомним, высокопоставленного полицейского задержали 27 июля в одной из гостиниц Иркутска. По версии следствия, полковник получил через посредника взятку в размере 15 млн рублей от адвоката обвиняемого. Правоохранители полагают, что она предназначалась в качестве вознаграждения за закрытие одного из уголовных дел, расследованием которых занимается МВД Бурятии. После задержания Андрей Бардаханов был арестован.



Фото: Следственный комитет Иркутской области Судя по всему, Андрей Бардаханов лишился и своего поста. На данный момент на сайте МВД Бурятии вместо его фамилии стоит запись – «должность вакантна».Напомним, высокопоставленного полицейского задержали 27 июля в одной из гостиниц Иркутска. По версии следствия, полковник получил через посредника взятку в размере 15 млн рублей от адвоката обвиняемого. Правоохранители полагают, что она предназначалась в качестве вознаграждения за закрытие одного из уголовных дел, расследованием которых занимается МВД Бурятии. После задержания Андрей Бардаханов был арестован.Фото: Следственный комитет Иркутской области

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