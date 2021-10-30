В Бурятии малолетний ребенок погиб, угодив под колеса большегруза

Во время поездки малыш выпал из машины, случайно открыв пассажирскую дверь

В Еравнинском районе Бурятии суд вынес приговор водителю грузового автомобиля по части 1 статьи 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности.



Согласно обстоятельствам уголовного дела, мужчина находился за рулем грузового автомобиля, конструкцией которого не предусмотрены ремни безопасности и перевозка малолетних детей до 7 лет. Однако, водитель решил прокатить на нем двух малолетних детей, при этом не заблокировав пассажирские двери.



В итоге, поездка обернулась страшной трагедией – мужчина двигался на авто со скоростью всего 10 км/ч, но не заметил, как один из двух маленьких пассажиров смог открыть дверь. Когда дверь распахнулась, мальчик выпал из кабины грузовика и попал прямо под заднее правое колесо тяжеловесного автомобиля. Погиб на месте.

Приговором суда сельчанин признан виновным. Ему назначили наказание в виде 1 года ограничения свободы. Приговор не вступил в законную силу.

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