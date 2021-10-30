В Улан-Удэ первый день ограничений начался с драк и криков у магазинов

Видео дня: разъяренные жители набросились на охранника ТЦ из-за требования о наличие QR-кода или прививки

Сегодня в Улан-Удэ начали функционировать ограничения в связи с коронавирусной ситуацией - многие общественные места начали работать только для граждан, прошедших вакцинацию. И первый же день не обошелся без происшествий - в местных пабликах опубликовали видео, как в одном из торговых центров города завязалась потасовка между охранником и посетителями. На кадрах видно, как две бабушки с криками бросаются на охранника из-за отказа впустить их в ТЦ без справки о вакцинации или QR-кода. Другие посетители оскорбляют его и отталкивают, игнорируя требование предъявить справку. Автор видео - предприниматель Аюна Саганова. Девушка возмущена ситуацией."Это, господа, 21 век за окном! Больше всего мне жалко не нас, предпринимателей, а охранников, которые просто выполняют свою работу и получают весь этот негатив. Охранники и обслуживающий персонал - просто люди, хотят работать и кормить свою семью", - высказалась Аюна Саганова на личной странице.Позднее, автору видео писали жители, вероятно, участники инцидента. По их словам, озлобленные жители отправились в прокуратуру. Кроме того, по словам очевидцев " в ТЦ продавать некому, потому что большую часть не пускают".На другом видео видно, как женщина обходит охранника и со спины толкает его.- Зачем кидаться на охранников? И заметьте все люди пожилого возраста!!! Никакого воспитания и такта! - пишут в комментариях к видео в местных пабликах- Раз на то пошло , ставьте Росгвардию для охраны общественного порядка.Это только первый день , а что дальше будет ? - возмущается житель- Люди, очнитесь! Не вымещайте злость на сотрудниках! Они не виноваты! - добавляют в комментариях.Напомним, при отсутствии QR-кода о вакцинации или перенесенном заболевании новой коронавирусной инфекции, посетители должны предоставить отрицательный тест на COVID-19 методом ПЦР, сделанный за 72 часа до посещения. Как сообщают на сайте правительства, соответствующие изменения внесены в указ главы Бурятии. Данные требования действуют на период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября 2021 года.фото: скриншот из видео