В Улан-Удэ уголовники избили и ограбили парня

Молодому человеку сломали нос трубой от пылесоса
Днем 31 октября в полицию Улан-Удэ поступило сообщение из больницы, куда доставили избитого 25-летнего молодого человека. Врачи диагностировали у пациента переломы носа, предплечья и множественные ушибы.
В ходе разбирательства полицейские выяснили, что накануне пострадавший встретился со своим давним 22-летним ранее судимым знакомым, с которым тесно не общался. Молодые люди решили распить спиртное. В ходе застолья между ними возник конфликт на бытовой почве, который, якобы, был сразу улажен. После этого знакомый предложил улан-удэнцу продолжить распитие у его друзей.
По прибытию на адрес молодого человека ожидали еще двое ранее судимых горожан. Они грубо вытащили парня из автомобиля и затащили в квартиру.
Там, вспомнив конфликт, подельники стали угрожать своей жертве, требуя отдать золотое кольцо. Один из злоумышленников металлической трубой от пылесоса сломал гостю нос, а остальные присоединились к избиению, похитив при этом украшение и телефон.
Утром молодой человек очнулся и уехал к родственникам, которые обратились за медицинской помощью.
Полицейские задержали подозреваемых в тот же день. Ими оказались трое ранее судимых горожан 22 и 23 лет. Похищенное золотое кольцо изъято. По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело.
Фото: pixabay.com
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