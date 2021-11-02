В Бурятии девочка попала под поезд

Ребенок погиб на месте





Несчастный случай произошел вечером 31 октября на железнодорожных путях вблизи станции Мысовая. Как сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России, 13-летняя девочка возвращалась домой. Решив сократить путь, она пошла через железнодорожные пути. Увидев приближающийся поезд, девочка стала перебегать пути, но не успела - ее задело выступающими частями локомотива. От полученных травм она скончалась на месте.

По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело.«В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия. В ходе предварительного следствия правовая оценка будет дана не только действиям погибшей и ее родственников, но и действиям локомотивной бригады электропоезда, должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности граждан на объектах железнодорожной инфраструктуры», - сообщили в следственном ведомстве.Фото: «Номер один»