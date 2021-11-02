В Бурятии девочка попала под поезд

Ребенок погиб на месте
Несчастный случай произошел вечером 31 октября на железнодорожных путях вблизи станции Мысовая. Как сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России, 13-летняя девочка возвращалась домой. Решив сократить путь, она пошла через железнодорожные пути. Увидев приближающийся поезд, девочка стала перебегать пути, но не успела - ее задело выступающими частями локомотива. От полученных травм она скончалась на месте.
По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело.
«В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия. В ходе предварительного следствия правовая оценка будет дана не только действиям погибшей и ее родственников, но и действиям локомотивной бригады электропоезда, должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности граждан на объектах железнодорожной инфраструктуры», - сообщили в следственном ведомстве.
Фото: «Номер один»
В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.