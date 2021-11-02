Улан-удэнец купил 20 поддельных удостоверений личности для получения кредитов

С их помощью парень успел оформить несколько займов





В Улан-Удэ полицейские задержали 22-летнего горожанина, подозреваемого в мошенничестве в сфере кредитования.

Как сообщили в МВД Бурятии, улан-удэнец купил в интернете около 20 поддельных удостоверений личности и оформил с их помощью через мобильные приложения несколько микрозаймов в разных банках на общую сумму 45 тысяч рублей. Деньги он планировал копить.После этого парень отправился в салон связи, где попытался оформить кредит на сумму около 84 тысяч рублей для покупки телефона, но получил отказ. Тогда он оформил кредит на покупку смарт-часов стоимостью около 27 тысяч рублей, которые позже сбыл.«В ходе обыска по месту жительства злоумышленника полицейские изъяли еще девять поддельных удостоверений личности. Молодой человек ранее он не судим, нигде не работает. По фактам мошенничества возбуждены уголовные дела», - сообщили в МВД Бурятии.Фото: «Номер один»