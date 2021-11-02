В Бурятии не найдены тела девяти утонувших людей

Также не удалось найти мужчину, пропавшего в лесу еще в апреле





Вчера спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы приступили к поискам 64-летнего мужчины, который потерялся еще в апреле этого года.

«Спасатели обследовали лесной массив между населенными пунктами Узкий Луг Бичурского района и Пески Забайкальского края. Поиск результата не дал. Работы будут продолжены сегодня», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.Также спасатели продолжают поиски людей, ранее, предположительно, утонувших на Селенге. Всего на сегодня не найдено 9 утонувших. Вчера спасатели обследовали акваторию реки от местности Степная протока до поселка Татаурово. Однако ни одного тела найти не удалось. Сегодня поиски продолжаются.Фото: МЧС Бурятии