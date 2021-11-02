В Бурятии спалили 20 тонн сена

Вместе с сеном сгорело здание, где оно хранилось



Вчера на окраине села Калиновка Мухоршибирского района произошло загорание сена, хранящегося в шлакозаливном здании. К моменту прибытия пожарных крыша здания и находившееся внутри сено были охвачены огнем.

«В результате пожара уничтожено 200 центнеров сена, сгорела крыша здания на площади 450 кв. м. Причиной пожара, вероятно, стал поджог», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.



Фото: pixabay.com «В результате пожара уничтожено 200 центнеров сена, сгорела крыша здания на площади 450 кв. м. Причиной пожара, вероятно, стал поджог», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.Фото: pixabay.com

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