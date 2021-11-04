Крупное ДТП произошло в Бурятии на трассе «Байкал»

Пострадали 5 человек, в том числе 1 ребенок



Сегодня в 10.30 утра в МЧС Бурятии поступило сообщение о ДТП на трассе «Байкал» вблизи села Клюевка.

«По предварительной информации, столкнулись два легковых автомобиля. Пострадали 5 человек, из них 1 ребёнок. Требуется деблокирование. На место происшествия выехали спасатели Посольского ПСП БПСО, ПЧ-27, бригада ТЦМК», - рассказали в МЧС.



Из-за ДТП движение транспорта на этом участке трассы осуществляется в реверсивном режиме, сообщает Упрдор «Южный Байкал».



Фото: МЧС Бурятии «По предварительной информации, столкнулись два легковых автомобиля. Пострадали 5 человек, из них 1 ребёнок. Требуется деблокирование. На место происшествия выехали спасатели Посольского ПСП БПСО, ПЧ-27, бригада ТЦМК», - рассказали в МЧС.Из-за ДТП движение транспорта на этом участке трассы осуществляется в реверсивном режиме, сообщает Упрдор «Южный Байкал».Фото: МЧС Бурятии

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