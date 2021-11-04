Женщина и ее 9-летняя дочь погибли в ДТП на трассе в Бурятии

В районе станции Мишиха столкнулись две иномарки



В ГИБДД Бурятии сообщили подробности ДТП , случившегося сегодня утром на трассе «Байкал» в Кабанском районе республики.

«По предварительным данным, в районе станции Мишиха произошло столкновение автомашин «Тойота Королла» под управлением 53-летнего водителя и «Хонда Фит» под управлением 28-летнего водителя. В результате ДТП погибли 2 пассажира «Тойоты»: 51-летняя женщина и её 9-летняя дочь», - рассказали в Госавтоинспекции.



На месте происшествия продолжают работать сотрудники полиции, выясняются подробности смертельной аварии.



Фото: ГИБДД Бурятии «По предварительным данным, в районе станции Мишиха произошло столкновение автомашин «Тойота Королла» под управлением 53-летнего водителя и «Хонда Фит» под управлением 28-летнего водителя. В результате ДТП погибли 2 пассажира «Тойоты»: 51-летняя женщина и её 9-летняя дочь», - рассказали в Госавтоинспекции.На месте происшествия продолжают работать сотрудники полиции, выясняются подробности смертельной аварии.Фото: ГИБДД Бурятии

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