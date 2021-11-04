Число жертв аварии на трассе в Бурятии увеличилось до трех

В больнице скончался водитель попавшей в ДТП «Тойоты»



Как сообщили в ГИБДД Бурятии, спустя несколько часов после



Напомним, сегодня утром в районе станции Мишиха произошло столкновение автомашин «Тойота Королла» и «Хонда Фит». 28-летний водитель «Хонды» и пассажир этого автомобиля сейчас находятся в больнице.



Фото: МЧС Бурятии Как сообщили в ГИБДД Бурятии, спустя несколько часов после утреннего ДТП на трассе в Кабанском районе Бурятии в больнице скончался 53-летний водитель автомобиля «Тойота». Ранее на месте происшествия погибли 51-летняя пассажирка этого автомобиля и её 9-летняя дочь. Все они были членами одной семьи.Напомним, сегодня утром в районе станции Мишиха произошло столкновение автомашин «Тойота Королла» и «Хонда Фит». 28-летний водитель «Хонды» и пассажир этого автомобиля сейчас находятся в больнице.Фото: МЧС Бурятии

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