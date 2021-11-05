Жительница Бурятии убила сожителя в день его рождения

Успокоить пьяного мужчину женщина пыталась электрошокером, а после схватилась за нож



4 ноября 2021 года около полуночи в квартире двухквартирного дома на улице Революции 1905 года города Улан-Удэ обнаружено тело 38-летнего мужчины с признаками насильственной смерти – колото-резаными ранениями грудной клетки. Следственным отделом по Железнодорожному району СУ СК России по Республике Бурятия по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Бурятиию



В совершении данного преступления подозревается 40-летняя сожительница покойного мужчины, с которой они вместе употребляли спиртные напитки, а затем поссорились. В ходе проведенного допроса женщина дала подробные показания об обстоятельствах происшествия.



По данным следствия, 3 ноября 2021 года в вечернее время мужчина у себя дома отмечал свой день рождения с сожительницей. Около полуночи на фоне алкогольного опьянения между ними из-за незначительного повода произошла ссора, переросшая в потасовку. Женщина попыталась утихомирить сожителя при помощи электрошокера, однако он сразу выбил прибор из ее рук. Тогда подозреваемая схватила нож и нанесла им несколько ударов в грудь мужчины. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. В начале их ссоры несовершеннолетняя дочь, напуганная громкими криками и руганью, выбежала на улицу и стала звать на помощь. Один прохожий по ее просьбе позвонил в отдел полиции. Сотрудники достаточно быстро в течение нескольких минут прибыли к дому, но предотвратить трагедию, к сожалению, не успели. Подозреваемая скрыться не пыталась и оставалась на месте происшествия.



В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление полной картины преступления. Окончательная правовая оценка действиям женщины будет дана по завершении расследования на основании заключений экспертов и анализа всей совокупности других собранных доказательств.



Фото: "Номер один"



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