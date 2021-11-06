В Бурятии сгорел дом

Причина пожара сейчас устанавливается





Вечером 5 ноября на номер «112» поступило сообщение о пожаре в 2-этажном жилом доме в селе Галбай Тункинского района. На момент прибытия огнеборцев строение было охвачено огнем. К тушению привлекались пожарные двух частей – из сел Аршан и Кырен.

На ликвидацию открытого горения потребовалось около двух часов. В результате пожара полностью сгорели 2-й этаж и крыша дома на площади 120 кв. м. Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, предположительно, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.Фото: pixabay.com