На севере Бурятии горел локомотив

Причиной возгорания стала неисправность электропроводки



Сегодня ранним утром в Северо-Байкальском районе на станции Янчукан произошло возгорание кабины железнодорожного локомотива ВП-80ТК.

«В результате пожара выгорела кабина управления на площади 8 кв.м. Предварительная причина возгорания - неисправность электропроводки транспортного средства. Пострадавших нет. В тушении участвовали 2 единицы техники и 8 пожарных», - сообщили в МЧС Бурятии.



Фото: МЧС Бурятии «В результате пожара выгорела кабина управления на площади 8 кв.м. Предварительная причина возгорания - неисправность электропроводки транспортного средства. Пострадавших нет. В тушении участвовали 2 единицы техники и 8 пожарных», - сообщили в МЧС Бурятии.Фото: МЧС Бурятии

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