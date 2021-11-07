В Бурятии огонь уничтожил дом площадью 800 кв. метров

В результате пожара также сгорел гараж, автомобиль и надворные постройки



Ночью 7 ноября на центральный пульт пожарной связи поступило сообщение о загорании деревянного одноэтажного дома в селе Большой Куналей Тарбагатайского района. На момент прибытия первого пожарного подразделения огнем были охвачены деревянный жилой дом и надворные постройки, существовала угроза распространения на соседние дома и хозяйственные постройки смежных участков, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии.



Через три часа пожар был локализован на площади 800 кв.м. Угроза соседним зданиям была снята.



"По предварительной информации, пострадавших нет. В 06.08 ликвидация открытого горения. В результате пожара сгорели дом, гараж, автомобиль и надворные постройки. Всего на месте возгорания принимали участие 26 человек личного состава и 13 единиц техники, в том числе МЧС России 7 человек и 4 единицы техники", - добавили в пресс-службе МЧС.



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии



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