Житель Улан-Удэ проведет семь лет в колонии за покушение на убийство

У магазина по ул. Батожабая он изрезал 32-летнего парня ножом



В столице Бурятии вынесен приговор 33-летнему местному жителю, признанному виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Бурятии.



15 августа 2021 года в течение дня мужчина у себя дома употреблял алкогольные напитки, а вечером направился в ближайший продуктовый магазин за очередной порцией спиртного. В магазине, расположенном на улице Батожабая города Улан-Удэ, он встретил 32-летнего знакомого, к которому испытывал давнюю неприязнь. Чтобы выяснить отношения они отошли к крыльцу магазина.



"Во время беседы между мужчинами произошла ссора, в ходе которой злоумышленник выхватил из кармана нож и нанес им несколько ударов в грудь, живот и поясничную область собеседника. Потерпевший упал на землю, после чего схватился руками за лезвие ножа, когда нападавший пытался нанести еще удары, и, рывком обезоружил его. В это время к месту происшествия стали подходить люди, в связи с чем, злоумышленник не смог довести до конца свои преступные действия. Потерпевшего госпитализировали и оказали необходимую врачебную помощь", - рассказали в Следственном комитете Бурятии.



Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.



Фото: "Номер один"



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