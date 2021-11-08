В Бурятии антимасочница побила полицейского

В отношении женщины возбуждено уголовное дело



Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело в отношении 38-летней ранее судимой женщины, подозреваемой в применении насилия в отношении представителя власти.

Как сообщили в следственном ведомстве, днем 1 ноября в поселке Таксимо комиссия в составе работников местной администрации и участкового проводила проверки соблюдения гражданами и организациями антиковидных мер. В одном из продуктовых магазинов проверяющие наткнулись на пьяную женщину без маски. При фиксации правонарушения женщина оказала неповиновение полицейскому, а затем на улице при следовании в служебный автомобиль нанесла сотруднику несколько ударов кулаками и ногами.



«В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление полной картины преступления и сбор доказательственной базы», - сообщили в Следственном комитете.



Фото: скриншот видео Как сообщили в следственном ведомстве, днем 1 ноября в поселке Таксимо комиссия в составе работников местной администрации и участкового проводила проверки соблюдения гражданами и организациями антиковидных мер. В одном из продуктовых магазинов проверяющие наткнулись на пьяную женщину без маски. При фиксации правонарушения женщина оказала неповиновение полицейскому, а затем на улице при следовании в служебный автомобиль нанесла сотруднику несколько ударов кулаками и ногами.«В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление полной картины преступления и сбор доказательственной базы», - сообщили в Следственном комитете.Фото: скриншот видео

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