Пожилого жителя Бурятии нашли мертвым в замерзшем доме

Соседям показалось подозрительным, что он давно не топил печь и не выходил на связь



Сообщение от жителей Гусиноозерска о том, что их пожилой сосед несколько дней не топил в доме печь, не выходит на связь и не открывает соседям дверь поступило спасателям 7 ноября. На место выехали спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы вместе с сотрудниками полиции.



"Спасатели с помощью специнструмента вскрыли дверь. В доме был обнаружен мужчина без признаков жизни. Предположительно он умер несколько дней назад", - сообщили в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.



Фото: "Номер один"



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