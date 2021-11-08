В Улан-Удэ бесстрашные дети играют на неокрепшем льду реки

Очевидно, что ребятам не известно, какие опасности таит осенний лед
В Улан-Удэ на протоке Степная дети играют на неокрепшем льду. Отметим, в этом месте и летом не очень безопасно из-за сильного течения, что говорить о поздней осени, когда вода в реке ледяная.
Опасные игры запечатлел на свою камеру один из жителей Улан-Удэ, пожелавший остаться анонимом.
"Предупредите детей, осенний лёд очень опасен", - написал он.
Напомним, ранее мы писали, что и спасатели предупреждают об опасности осеннего льда. Неокрепшая поверхность водоемов в это время года опасна по своей неоднородности, из-за чего возрастают риски возникновения происшествий. Подробнее...
Стоит отметить, что с начала 2021 года на водоемах были спасены 14 человек. 54 человека погибли, из них 10 детей.
Фото: Аноним 03, "Номер один"
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