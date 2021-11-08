В Улан-Удэ бесстрашные дети играют на неокрепшем льду реки

Очевидно, что ребятам не известно, какие опасности таит осенний лед

В Улан-Удэ на протоке Степная дети играют на неокрепшем льду. Отметим, в этом месте и летом не очень безопасно из-за сильного течения, что говорить о поздней осени, когда вода в реке ледяная.Опасные игры запечатлел на свою камеру один из жителей Улан-Удэ, пожелавший остаться анонимом."Предупредите детей, осенний лёд очень опасен", - написал он.Напомним, ранее мы писали, что и спасатели предупреждают об опасности осеннего льда. Неокрепшая поверхность водоемов в это время года опасна по своей неоднородности, из-за чего возрастают риски возникновения происшествий. Подробнее...Стоит отметить, что с начала 2021 года на водоемах были спасены 14 человек. 54 человека погибли, из них 10 детей.Фото: Аноним 03, "Номер один"