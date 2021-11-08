В Бурятии 26-летний парень пытался сжечь угнанный автомобиль на глазах у полицейских

Молодой человек испугался, что его обвинят в угоне



Вечером 6 октября возле торгового центра в г. Кяхта сотрудники ДПС остановили иномарку под управлением 26-летнего местного жителя. При проверке документов полицейские установили, что прав у молодого человека нет, а автомобиль с 24 июня находится в угоне в Забайкальском крае. В момент оформления происшествия водитель, поняв, что автомобиль находится в розыске, взял канистру с легковоспламеняющейся жидкостью и поджег его на глазах у сотрудников полиции. Полицейские потушили транспортное средство и задержали водителя, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Установлено, что молодой человек отбывал наказание в местах лишения свободы за кражу и освободился в 2020 году. Спустя месяц к нему приехал его товарищ, с которым они вместе отбывали наказание, и стал проживать у него.



Летом товарищ попросил пригнать автомобиль из Забайкальского края. Он убедил молодого человека, что иномарка принадлежит ему, но пользоваться ей он не может, так как у него нет права управления. У молодого человека также не было права управления транспортным средством, и он попросил об услуге своего знакомого. В соседнем регионе молодые люди встретились с незнакомцами, которые передали им автомобиль, заверив, что документы передадут хозяину позже.



"Пригнав транспортное средство в Кяхту, молодой человек передал его своему товарищу, который умер спустя несколько месяцев. Тогда он отремонтировал автомобиль и планировал им периодически пользоваться, но был остановлен сотрудниками ГИБДД для проверки документов. Испугавшись, что его могут обвинить в угоне, молодой человек попытался поджечь автомобиль", - пояснили в республиканском МВД.



Возбуждено уголовное дело за покушение на порчу чужого имущества. Также молодой человек будет привлечен к административной ответственности за нарушения Правил дорожного движения.



Фото: pixabay.com



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