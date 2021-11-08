В Улан-Удэ на пешеходном переходе вновь сбили ребенка

Это уже второй случай за последние дни (видео)



В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП, случившегося сегодня днём на ул. Кедровая.

«По предварительным данным, водитель автомобиля «Ниссан» на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 13-летнюю девочку. Пострадавшая с травмами доставлена в медицинское учреждение», - сообщили в ГИБДД Бурятии.





Напомним, схожий случай произошел в Улан-Удэ 6 ноября. Тогда на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Сахьяновой 35-летний водитель автомобиля «Тойота Камри» сбил 14-летнюю девочку. В результате наезда она получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована.



Фото и видео: ГИБДД Бурятии Напомним, схожий случай произошел в Улан-Удэ 6 ноября. Тогда на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Сахьяновой 35-летний водитель автомобиля «Тойота Камри» сбил 14-летнюю девочку. В результате наезда она получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована.Фото и видео: ГИБДД Бурятии

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