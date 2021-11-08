В Бурятии сельчанка зарезала сожителя, с которым недавно рассталась

После расправы женщина выкинула нож в выгребную яму





В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении 44-летней жительницы села Илька, обвиняемой в убийстве.

Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, 26 июня в течение дня женщина употребляла спиртное. Вечером она пришла в дом к знакомой, где застала бывшего сожителя, с которым они недавно расстались. При разговоре и выяснении отношений между ними произошла ссора, в ходе которой женщина схватила нож и нанесла им удар в грудь мужчине, после чего убежала домой. Там она избавилась от орудия преступления, бросив нож в выгребную яму. Потерпевший от полученных повреждений скончался на месте.Суд признал обвиняемую виновной и приговорил к 7,5 годам лишения свободы в колонии общего режима.Фото: «Номер один»