В Бурятии четыре семьи лишились крова из-за пожаров

Жители республики нарушают элементарные правила противопожарной безопасности





С 29 октября по 7 ноября в Бурятии зафиксировано почти сто пожаров (в т. ч. 34 – в жилом секторе). Большинство произошло в Улан-Удэ.

«Пожароопасная обстановка остается сложной. Огонь продолжает уничтожать жилые дома, надворные постройки (бани, гаражи, сараи), выгорают квартиры. В результате пожаров уничтожены 24 строения. 30 строений повреждено. Четыре семьи полностью лишились крова, остались без жилищ», - говорят спасатели.При этом с большинством граждан проводились профилактические беседы, разъяснялись противопожарные правила, но люди не придерживаются мер предосторожности. Граждане продолжают использовать неисправные печи, кустарно сделанные обогреватели, временную электропроводку.Из-за неисправности печей произошло 70 процентов пожаров в жилом секторе.«К примеру, в Тункинском районе осталась без крова многодетная семья. В их доме отопительная печь была установлена с нарушением правил пожарной безопасности. Дымовая труба была ниже конька кровли, в непосредственной близости от стены дома. Не был установлен искрогаситель. В результате эксплуатации от искр, вылетавших из трубы, загорелась стена дома. Пожар перешел на кровлю, охватил внутреннюю часть дома и дом выгорел. Общая площадь пожара составила около 120 квадратных метров», - приводит пример одного из последних бытовых пожаров Евгений Попов, начальник отдела административной практики и дознания ГУ МЧС России по Бурятии.В Железнодорожном районе Улан-Удэ загорелся гараж, в котором находились два автомобиля. Возгорание случилось также из-за неправильной эксплуатации отопительной печи. Пожар слишком поздно заметили, и огонь охватил все помещение.В другом месте в результате шалости ребенка с огнем загорелись вещи на балконе квартиры на втором этаже пятиэтажки. Балкон выгорел, также повреждена квартира. Были вынуждены эвакуироваться дети из спортшколы, работавшей на первом этаже, а также жители подъезда. Сейчас идет проверка. Ущерб составил порядка 150 тыс. рублей.Спасатели вновь призывают жителей республики соблюдать противопожарные правила, проверить состояние печей, труб, искрогасителей, проявлять бдительность при топке, не использовать самодельные нагреватели и т. д. Все правила очень простые, но их соблюдение поможет избежать трагедий.Фото: МЧС Бурятии