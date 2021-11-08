В Бурятии следователи ищут пострадавших работников «Мостоотряда №34»

Директора предприятия подозревают в невыплате зарплаты





Следственный комитет Бурятии расследует уголовное дело в отношении гендиректора АО «Мостостроительный отряд №34» Магадея Давлетбаева. Он подозревается в невыплате работникам заработной платы.

«По данным следствия, подозреваемый в 2018-2020 гг. не выплачивал зарплату работникам акционерного общества, задолженность перед которыми составила более 8 млн. рублей. Для уточнения данных о структуре и размере долга сейчас проводится финансово-бухгалтерская экспертиза. В указанный период на предприятии трудились более двухсот человек. Однако в настоящее время установлено местонахождение не всех работников данной организации. В связи с этим просим граждан, которые работали в вышеуказанный период в АО «Мостостроительный отряд №34» и не получили зарплату или расчет при увольнении в полном объеме, обратиться в следственное управление для участия в уголовном деле в качестве потерпевших и восстановления нарушенных прав», - обратилось сегодня к бывшим работникам предприятия следственное ведомство.Уточнить информацию можно по телефону 8 (3012) 21-13-46 (второй отдел по расследованию особо важных дел), либо при личном обращении по адресу: Улан-Удэ ул. Советская, 18 (4-й этаж, вход в торце здания).«В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия и процессуальные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы. В ходе предварительного следствия принимаются меры по восстановлению нарушенных прав работников и возмещению им причиненного вреда», - отметили в Следственном комитете.Фото: «Номер один»