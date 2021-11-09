Житель Улан-Удэ обгорел, пытаясь потушить свой автомобиль

Передняя часть машины полностью выгорела
Утром 8 ноября в переулке Подкаменский в Улан-Удэ загорелся автомобиль «Хендай Санта Фе». На момент прибытия пожарных огнем были охвачены салон машины и моторный отсек. Огнеборцам потребовалось 6 минут для ликвидации возгорания.
Хозяин иномарки, пытавшийся самостоятельно потушить огонь, получил ожог правой руки. Мужчину доставили в БСМП и после оказания медпомощи отпустили домой на амбулаторное лечение.
Как сообщили в МЧС Бурятии, предварительной причиной пожара стала неисправность транспортного средства.
Фото: МЧС Бурятии
В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.