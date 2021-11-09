Жителя Бурятии осудили за поддельные права

Липовое водительское удостоверение мужчина купил за 28 тысяч



В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении 42-летнего жителя Селенгинска. Он обвинялся в использовании поддельных водительских прав.

«В январе 2021 года мужчина, не имеющий права управления транспортными средствами, за 28 тысяч рублей приобрел у неустановленного лица поддельное водительское удостоверение. Впоследствии он незаконно хранил его и использовал при управлении автомобилем. В мае злоумышленника остановили сотрудники ГИБДД, которым он предъявил поддельный документ под видом подлинного», - рассказали в прокуратуре Бурятии.



Инспекторы фальшивку разоблачили, в отношении мужчины возбудили уголовное дело. Суд признал его виновным и приговорил к 6 месяцам ограничения свободы.



Фото: «Номер один» «В январе 2021 года мужчина, не имеющий права управления транспортными средствами, за 28 тысяч рублей приобрел у неустановленного лица поддельное водительское удостоверение. Впоследствии он незаконно хранил его и использовал при управлении автомобилем. В мае злоумышленника остановили сотрудники ГИБДД, которым он предъявил поддельный документ под видом подлинного», - рассказали в прокуратуре Бурятии.Инспекторы фальшивку разоблачили, в отношении мужчины возбудили уголовное дело. Суд признал его виновным и приговорил к 6 месяцам ограничения свободы.Фото: «Номер один»

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