В Улан-Удэ украли зайцев

Скульптурная композиция была установлена возле дома на ул. Жердева





В Улан-Удэ исчезла скульптурная композиция с зайцами, которая находилась на лавочке во дворе дома по ул. Жердева 44 в. Как сообщили в Ассоциации управляющих компаний и собственников жилья Бурятии, скульптура была установлена управляющей компанией «Доверие».

Композицию с зайцами установили два года назад, она была выполнена из композитного материала, а не металла, поэтому ценности для продажи не имеет. Тем не менее, летом этого года неизвестные похитили двух зайчат, срезав крепеж, которым они были приварены к лавочке. При этом злоумышленники основательно подготовились - они отвернули установленные во дворе камеры, чтобы не попасть в объектив.«Подобная скульптура с зайчатами есть в Санкт-Петербурге, мы решили сделать что-то похожее и в нашем дворе в Улан-Удэ, - рассказал директор УК «Доверие» Олег Микулицкий. - Скульптор сделал на заказ четырех зайчат, они долгое время радовали наших жителей, особенно нравились детям. Было такое, что жители города специально приезжали в наш двор, чтобы сделать фото с зайцами. А потом в июле этого года две фигурки были похищены, две оставшиеся мы сразу демонтировали, чтобы и их не украли».В вайбер чатах управляющей компании публиковались сообщения с просьбой вернуть зайцев, так как они не имеют ценности, но были очень дороги местным жителям. Следующим летом управляющая организация планирует снова заказать копии недостающих зайчат, так как они очень полюбились горожанам.Фото: pixabay.com