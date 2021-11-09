В Бурятии ушло в суд дело о контрабанде леса почти на 5 млн рублей

Житель республики и китаец подделывали таможенные декларации и отправляли древесину в КНР



Бурятский транспортный прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 57-летнего жителя г. Улан-Удэ Республики Бурятия и 42-летнего гражданина Китайской Народной Республики. Они обвиняются в контрабанде стратегически важных ресурсов в крупном размере, совершенной организованной группой, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.



По версии следствия, в период с сентября 2020 года по январь 2021 года обвиняемые незаконно переместили в КНР пиломатериалы из сосны объемом свыше 260 куб.м общей стоимостью более 2,8 млн. рублей. В качестве подтверждения законности происхождения товара обвиняемые вносили в таможенные декларации недостоверные сведения о его продавце и производителе.



"Вывоз лесоматериалов объемом свыше 190 куб. м на общую сумму более 2 млн. рублей предотвращен сотрудниками Бурятской таможни на таможенном посту ЖДДП Наушки", - добавили в ведомстве.



Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд г. Улан-Удэ для рассмотрения по существу.



Фото: "Номер один"



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