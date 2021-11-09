В Бурятии вор пытался руками взломать рольставни, чтобы ограбить магазин

23-летнего парня задержали



Житель Бурятии пытался руками взломать рольставни, чтобы обворовать магазин. Однако в памещении сработала сигнализация, сообщили в пресс-службе Росгвардии Бурятии.



Сигнал тревоги группе задержания вневедомственной охраны Управления Росгвардии поступил в пятом часу утра. Сработала охранно-пожарная сигнализация в магазине автомобильных запчастей.



Прибывшие через несколько минут росгвардейцы обнаружили мужчину возле магазина, который, увидев прибывших сотрудников Росгвардии, попытался скрыться, но был задержан.



"Задержанный сознался правоохранителям, что руками пытался взломать рольставни центрального входа и проникнуть в магазин для совершения кражи. 23-летний гражданин доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства", - рассказали в пресс-службе ведомства.



Фото: pixabay.com



В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.