В Улан-Удэ армейский офицер воровал детали с танков

За крупное хищение капитан отделался штрафом



Улан-Удэнский гарнизонный военный суд рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего капитана войсковой части, дислоцированной на станции Дивизионная. Его обвиняли в хищении в крупном размере.

«Офицер, являясь должностным лицом, преследуя корыстную цель, используя свое служебное положение, совершил хищение вверенного ему имущества, а именно 38 радиоприборов различной модификации к танкам. Ущерб составил 340 тысяч рублей», - сообщили в Военном следственном управлении СК России по Восточному военному округу.



Суд признал капитана виновным и приговорил к штрафу в размере 200 тысяч рублей.



Фото: pixabay.com «Офицер, являясь должностным лицом, преследуя корыстную цель, используя свое служебное положение, совершил хищение вверенного ему имущества, а именно 38 радиоприборов различной модификации к танкам. Ущерб составил 340 тысяч рублей», - сообщили в Военном следственном управлении СК России по Восточному военному округу.Суд признал капитана виновным и приговорил к штрафу в размере 200 тысяч рублей.Фото: pixabay.com

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