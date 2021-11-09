В Бурятии спасатели вызволили из запертой квартиры 83-летнюю женщину

Одинокая пенсионерка сломала ногу и нуждалась в помощи





Вчера на пульт дежурного Бурятской республиканской поисково-спасательной службы поступил экстренный вызов от жительницы Гусиноозерска. Женщина сообщила, что её пожилая соседка находится в закрытой квартире и не может самостоятельно открыть дверь.

Прибывшие спасатели проникли в квартиру пенсионерки, расположенную на четвёртом этаже, через балкон. Внутри она обнаружили 83-летнюю женщину. Как выяснилось, у пенсионерки была травма ноги, которую она, вероятно, получила при падении. Пострадавшую передали сотрудникам скорой помощи, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.Фото: «Номер один»