В Бурятии убегающие от полиции браконьеры выбросили мешок омуля на дорогу

Беглецов задержали, возбуждено уголовное дело (видео)





Полиция Бурятии продолжает мероприятия по борьбе с незаконным выловом рыбы. Так, 27 октября в Тарбагатайском районе сотрудники ДПС на проселочной дороге, ведущей от Селенги в поселок, заметили грузовик. Водитель не подчинился требованиям об остановке и попытался скрыться. В ходе погони автоинспекторы заметили, что из кузова грузовика неизвестный выбросил на обочину мешок. Проехав около 300 метров, машина остановилась. 45-летнего водителя грузовика и 39-летнего пассажира задержали.

Пассажир признался полицейским, что утром он со своим родственником с помощью лодки и сети незаконно добыл около 50 килограммов омуля. Лодку и сеть мужчины оставили на берегу реки, а рыбу везли домой.









Как сообщили в МВД Бурятии, в выброшенном мешке находилось 80 особей байкальского омуля. Ущерб водным биоресурсам составил более полумиллиона рублей.По факту незаконной добычи омуля возбуждено уголовное дело.Напомним, на в Бурятии действует запрет на вылов омуля. Размер причиненного ущерба водным биологическим ресурсам при вылове 1 особи байкальского омуля в период нереста составляет 7280 рублей.Фото и видео: МВД Бурятии