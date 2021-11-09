В Бурятии ребенок упал в тепловой коллектор

Мужчина, пытавшийся его спасти, сам оказался в западне
Вчера днем на пульт пожарной охраны поступило сообщение о том, что в Закаменск в заброшенный тепловой коллектор провалился ребенок. На место происшествия выехал дежурный караул пожарной части.
Прибывшие огнеборцы обнаружили на дне коллектора не только мальчика, но и мужчину. Как выяснилось, он спустился вниз, чтобы помочь ребенку, но после этого не смог выбраться сам, так как глубина колодца превышает 3,5 метра.
Пожарные спустили в колодец лестницу и помогли выбраться мальчику и мужчине. Ребенка передали работникам скорой помощи, сообщает Республиканское агентство ГО и ЧС.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
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