В Бурятии ребенок упал в тепловой коллектор

Мужчина, пытавшийся его спасти, сам оказался в западне







Вчера днем на пульт пожарной охраны поступило сообщение о том, что в Закаменск в заброшенный тепловой коллектор провалился ребенок. На место происшествия выехал дежурный караул пожарной части.

Прибывшие огнеборцы обнаружили на дне коллектора не только мальчика, но и мужчину. Как выяснилось, он спустился вниз, чтобы помочь ребенку, но после этого не смог выбраться сам, так как глубина колодца превышает 3,5 метра.Пожарные спустили в колодец лестницу и помогли выбраться мальчику и мужчине. Ребенка передали работникам скорой помощи, сообщает Республиканское агентство ГО и ЧС.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС