В Бурятии сельчанин спилил 5 столбов, чтобы украсть провода

Похищенный цветмет мужчина планировал сбыть





12 октября в полицию Бичурского района Бурятии обратились местные жители с заявлением о краже проводов со столбов недалеко от села Малый Куналей. Как выяснили правоохранители, всего было спилено 5 столбов и похищено три километра алюминиевого провода. Ущерб, причиненный энергетической компании, составил около 48 тысяч рублей.

Как сообщили в МВД Бурятии, подозреваемый был установлен и задержан. Им оказался 29-летний житель села Поселье. Молодой человек рассказал, что на личном автомобиле приехал в местность недалеко от села Малый Куналей и, поскольку провод не был подключен к питанию, без опаски срезал его, для удобства спилив несколько столбов.Мотки с проводом он складировал у себя в ограде, планируя сбыть. Похищенное изъято полицейскими. В ходе дознания молодой человек признал свою вину и полностью возместил ущерб.25 октября в полицию Селенгинского района с аналогичным заявлением обратился представитель энергетической компании. Он рассказал, что по ул. 1-я Угольная в Гусиноозерске с электроопор похищено более 90 метров провода. Ущерб составил свыше 14 тысяч рублей.По подозрению в краже полицейские задержали 26-летнего молодого человека. В январе этого года он освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за имущественные и наркопреступления.Злоумышленник рассказал, что ночью проходил по улице. На одном из столбов он увидел свисающий не подключенный к питанию провод. Дернув за него, молодой человек оторвал 90 метров провода и унес в заброшенный дом. Затем злоумышленник обжег похищенный провод на костре, а полученный металл сдал в пункт приема. Вырученные две тысячи рублей он потратил на личные нужды.По фактам краж возбуждены уголовные дела.Фото: «Номер один»