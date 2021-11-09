В Улан-Удэ обжалуют приговор по делу об умершем в больнице ребенке

Им недовольны ни потерпевшие, ни прокуратура





Сегодня после оглашения приговора в отношении врача-реаниматолога Детской больницы на улице Модогоева в Улан-Удэ родители умершего там малыша Захара Котенко прокомментировали судебный вердикт.

- Вот это бурятское правосудие сейчас вершилось, мы теперь понимаем, где живем. Мы своих детей не можем защитить законными способами. Я считаю, что наше право на защиту нашего ребенка, здоровье сына и не только нашего, всех детей Бурятии, было сейчас попрано. Сколько было всего сделано, сколько времени было потрачено... Они думают, что точка поставлена, но мы будем обязательно это решение обжаловать. Это не правосудие, понятно, почему адвокат посмеивался, почему адвокат и подсудимый ни одного слова не сказал… Нас устроит только реальное лишение свободы, - высказался Антон Котенко, отец погибшего мальчика.- Захара теперь ничего не вернёт. Ни его извинения, ничего. Просто не хочется верить, что мы живём в такое время, в 21-м веке, когда всё лучшее должно быть для детей. Но какие-то у нас двойные стандарты: тех наказываем, этих не наказываем. Просто я не понимаю, почему так происходит, – добавила мама ребенка Татьяна Котенко.Как стало известно «Номер один», вердиктом суда недовольны не только потерпевшие, но и обвинение, которое также намерено обжаловать приговор.Напомним, суд признал врача виновным и приговорил к 2,5 годам ограничения свободы с запретом заниматься профессиональной деятельностью на этот же срок. Однако от наказания подсудимого освободили в связи с истечением срока давности.При этом следствие квалифицировало действия обвиняемого по ч .2 ст 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям сохранения жизни и здоровья потребителей». Однако на суде дело было переквалифицировано на ч. 2 ст. 109 УК РФ - «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». По этой статье срок давности составляет всего 2 года, тогда как по ст. 238 - 10 лет. Данное решение суд принял исходя из того, что не нашел в действиях подсудимого умышленного бездействия.«Решение обвиняемым личных вопросов в период с 18.00 до 22.00 4 февраля 2019 года (в это время произошло резкое ухудшение состояния ребенка – прим. авт.), в частности продажа квартиры, поздравление с наступающим праздником, не свидетельствуют о том, что он умышленно бездействовал при оказании медицинской помощи Котенко. Эти обстоятельства свидетельствуют лишь о ненадлежащем исполнении своих обязанностей», - пришел к выводу судья.Фото: «Номер один»