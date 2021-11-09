В Бурятии пожилой сельчанин зарезал соседа, с которым коротал время за бутылкой

Со слов обвиняемого, потерпевший первым напал на него





Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело по факту убийства 68-летнего жителя села Старая Брянь. В совершении преступления подозревается 71-летний сосед покойного мужчины, с которым они вместе распивали спиртное.

Как сообщили в следственном ведомстве, вечером 7 ноября к подозреваемому в гости пришел сосед, с которым они стали распивать спиртное. Два пенсионера были давно знакомы и нередко коротали вдвоем время. Однако в этот раз застолье закончилось поножовщиной.Со слов обвиняемого, гость без ясного повода на фоне алкогольного опьянения внезапно напал на него и стал наносить удары руками и ногами. В ответ хозяин квартиры схватил нож и нанес им удар в грудь соседа. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте. Подозреваемый лег спать, утром выкинул в ограду нож и только после этого позвал соседей, которых попытался ввести в заблуждение относительно событий ночи. Однако позже мужчина признался прибывшим следователю и сотрудникам полиции в своей причастности к смерти потерпевшего, после чего показал место, где спрятал нож.«В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на проверку показаний подозреваемого и установление полной картины преступления. Окончательная правовая оценка действиям мужчины будет дана по окончании следственных действий на основании анализа всех собранных доказательств», - сообщили в Следственном комитете.Фото: Следственный комитет Бурятии