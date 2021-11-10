В Улан-Удэ будут судить серийных домушников

Двое горожан совершили 10 краж из дачных домов



В Улан-Удэ направлено в суд уголовное дело в отношении двоих ранее судимых горожан, обвиняемых в серии краж.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, с апреля по май 2021 года обвиняемые совершили 10 краж в дачных домах в СНТ Советского района города. Общий ущерб составил 240 тыс. рублей.



Полицейские установили личности преступников в течение месяца и задержали их. Похищенное имущество частично изъято. Злоумышленников взяли под стражу.



Фото: pixabay.com Как сообщили в прокуратуре Бурятии, с апреля по май 2021 года обвиняемые совершили 10 краж в дачных домах в СНТ Советского района города. Общий ущерб составил 240 тыс. рублей.Полицейские установили личности преступников в течение месяца и задержали их. Похищенное имущество частично изъято. Злоумышленников взяли под стражу.Фото: pixabay.com

В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.