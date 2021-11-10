Житель Бурятии сдал полицейским односельчанку

Пьяная женщина села за руль и едва не устроила ДТП



В Бурятии суд рассмотрит уголовное дело в отношении жительницы Тарбагатайского района, обвиняемой в пьяном вождении.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в сентябре 2021 года женщину привлекли к административной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде. В конце того же месяца, распивая у себя дома спиртное, она решила съездить в магазин за сигаретами. Не имея прав и будучи пьяной, сельчанка все равно села за руль автомобиля. По дороге она выехала на встречную полосу и едва не врезалась в автомобиль односельчанина. Бдительный мужчина вызвал сотрудников Госавтоинспекции, которые задержали женщину.



Фото: pixabay.com Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в сентябре 2021 года женщину привлекли к административной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде. В конце того же месяца, распивая у себя дома спиртное, она решила съездить в магазин за сигаретами. Не имея прав и будучи пьяной, сельчанка все равно села за руль автомобиля. По дороге она выехала на встречную полосу и едва не врезалась в автомобиль односельчанина. Бдительный мужчина вызвал сотрудников Госавтоинспекции, которые задержали женщину.Фото: pixabay.com

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