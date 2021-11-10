В Бурятии выясняют обстоятельства смерти ребенка в больнице

Возбуждено уголовное дело, свою проверку проводит Минздрав





Комиссия министерства здравоохранения Бурятии выясняет обстоятельства смерти пятилетнего ребенка в Петропавловской центральной районной больнице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой во вторник в пресс-службе министерства.

Ранее в Telegram-канале Росздравнадзора была размещена информация о том, что медики Петропавловской ЦРБ не установили вовремя диагноз, в итоге ребенок умер. Трагедия случилась в октябре.«По факту смерти пятилетнего ребенка в ГБУЗ «Петропавловская ЦРБ» от острой хирургической патологии Минздрав РБ сообщает: в настоящее время завершается судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти ребенка. После получения результатов будет осуществлена полная проверка ведения данного пациента комплексной комиссией Минздрава Бурятии с привлечением экспертов РНИМУ им. Пирогова Минздрава России в рамках ведомственного контроля», - отметили в пресс-службе.10 ноября запланирован выезд в районное медучреждение специалистов из Детской республиканской клинической больницы, Республиканской клинической инфекционной больницы, Территориального центра медицины катастроф Бурятии и регионального Минздрава - будет проведена комплексная проверка оказания медицинской помощи детям.Как сообщили «Номер один» в Следственном комитете Бурятии, по факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ – «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства гибели мальчика в больнице.Фото: «Номер один»