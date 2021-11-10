В Бурятии пожарные полтора часа тушили горящий дом

Жильцы успели эвакуироваться





Ранним утром на номер «112» поступило сообщение о пожаре в одноэтажном жилом доме в селе Тунка. Прибывшим на место происшествия пожарным потребовалось около полутора часов, чтобы справиться с огнем. В результате пожара выгорела крыша дома, произошло обрушение потолочного перекрытия.

В ходе пожара никто не пострадал. Жильцы успели покинуть дом до приезда огнеборцев.Причина пожара сейчас устанавливается. Возможно, произошло короткое замыкание электрооборудования, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС