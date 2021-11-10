В Бурятии полицейские предотвратили крупный пожар

Заметив возгорание в доме, они сумели потушить его подручными средствами
Ночью 7 ноября при патрулировании села Петропавловка сотрудники ДПС Владимир Арьяев и Амагалан Цыбиков заметили густой дым, который шел из-под крыши жилого деревянного дома. Автоинспекторы сразу сообщили о случившемся пожарным и в дежурную часть, а затем перелезли через забор и разбудили хозяев. В доме в тот момент находилось семь человек, в том числе четверо детей.
Эвакуировав жильцов, полицейские совместно с главой семьи подручными средствами смогли потушить возгорание еще до приезда пожарных. Убедившись, что граждане в безопасности, автоинспекторы вернулись к работе, сообщили в МВД Бурятии.
Хозяйка дома поблагодарила полицейских за оказанную помощь.
«Большое спасибо! Вы для нас герои, ангелы-хранители! Спасибо за то, что мы живы и у нас есть, где жить», – написала женщина в одном из местных пабликов в социальных сетях.
Фото: МВД Бурятии
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