В Бурятии бездомный пенсионер раскроил голову собутыльнику

В ходе ссоры пожилой мужчина несколько раз ударил оппонента топором



Очередное убийство на почве алкоголя произошло 9 ноября в Бурятии. Жертвой расправы стал 49-летний мужчина, которого пожилой собутыльник несколько раз ударил топором по голове.

Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, 65-летний подозреваемый проживал в селе Оронгой в доме у односельчанина, который приютил бездомного пенсионера. 8 ноября к ним в гости пришли знакомые мужчина со своей сожительницей, работавшие на расположенной рядом овощной ферме. Вместе они стали употреблять спиртное.



Следующим вечером во время продолжавшихся возлияний между пенсионером и их гостем на фоне алкогольного опьянения произошла ссора. В ее ходе подозреваемый схватил топор и нанес им несколько ударов по голове собутыльника. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте. Пенсионер не пытался скрыться и оставался в доме до приезда участников следственно-оперативной группы.



«В настоящее время решается вопрос о предъявлении мужчине обвинения и избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления», - сообщили в Следственном ведомстве.



Напомним, схожее происшествие случилось на днях в селе Старая Брянь. Там в ходе попойки и возникшей затем ссоры 71-летний сельчанин



Фото: pixabay.com Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, 65-летний подозреваемый проживал в селе Оронгой в доме у односельчанина, который приютил бездомного пенсионера. 8 ноября к ним в гости пришли знакомые мужчина со своей сожительницей, работавшие на расположенной рядом овощной ферме. Вместе они стали употреблять спиртное.Следующим вечером во время продолжавшихся возлияний между пенсионером и их гостем на фоне алкогольного опьянения произошла ссора. В ее ходе подозреваемый схватил топор и нанес им несколько ударов по голове собутыльника. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте. Пенсионер не пытался скрыться и оставался в доме до приезда участников следственно-оперативной группы.«В настоящее время решается вопрос о предъявлении мужчине обвинения и избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления», - сообщили в Следственном ведомстве.Напомним, схожее происшествие случилось на днях в селе Старая Брянь. Там в ходе попойки и возникшей затем ссоры 71-летний сельчанин зарезал 68-летнего собутыльника.Фото: pixabay.com

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