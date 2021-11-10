В Бурятии бабушка со сломанной ногой три дня просидела в подполье

Спасателям пришлось вскрывать дверь, чтобы помочь пенсионерке





Вчера на пульт дежурного Бурятской республиканской поисково-спасательной службы поступило сообщение о том, что в Гусиноозерске пожилая женщина находится в закрытом доме и нуждается в помощи. Прибывшие на место происшествия спасатели с помощью специнструмента вскрыли дверь. В подвале дома они обнаружили пожилую женщину. Пенсионерка упала вниз, сломала ногу, и не могла выбраться самостоятельно, проведя в подполье три дня.

Спасатели эвакуировали пострадавшую из подвала и передали работникам скорой помощи, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.



Напомним, пару дней назад в Гусиноозерске из запертой квартиры



Фото: «Номер один» Спасатели эвакуировали пострадавшую из подвала и передали работникам скорой помощи, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.Напомним, пару дней назад в Гусиноозерске из запертой квартиры вызволили 83-летнюю женщину. Пенсионерка упала, сломала шейку бедра и оказалась в безвыходном положении. Ситуацию спасла соседка, которая вызвала спасателей. Те проникли в квартиру через балкон, после чего передали травмированную хозяйку медикам.Фото: «Номер один»

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