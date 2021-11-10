В Бурятии возбуждены уголовные дела на друзей Баира Жамбалова

Их будут привлекать за дачу заведомо ложных показаний



Следственный комитет Бурятии возбудил уголовные дела в отношении трех свидетелей, проходящих по громкому уголовному делу в отношении бывшего вице-спикера Хурала Бурятии Баира Жамбалова. Они подозреваются в даче заведомо ложных показаний в суде и в ходе досудебного производства.



«По версии следствия, трое попутчиков Жамбалова, ехавших с ним с рыбалки, в ходе предварительного следствия и судебных заседаний по уголовному делу дали заведомо ложные показания о том, что политик находился в другом автомобиле и не совершал наезд на пешехода. При этом один из них (бизнесмен Галуст Пилосян – прим. ред.) пытался взять вину Жамбалова на себя. Судом данные показания оценены критически, как не соответствующие действительности», - сообщили в следственном ведомстве.



Напомним, 26 мая Прибайкальский райсуд признал Баира Жамбалова виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем причинение смерти человеку, и оставлении пострадавшего в опасности. Политика приговорили к 6 годам 1 месяцу в колонии-поселении.



Приговор обжаловали все участники громкого процесса. Отец погибшей девушки Максим Бурчевский посчитал его слишком мягким, его поддержала прокуратура. Также апелляционную жалобу на решение райсуда подала и защита Баира Жамбалова, который так и не признал вину в инкриминируемых ему преступлениях. Он стоял на том, что за рулем джипа, сбившего 17-летнюю Галину Бурчевскую, находился его друг, бизнесмен Галуст Пилосян.



Несмотря на возражения, в сентябре Верховный суд Бурятии оставил приговор



Фото: «Номер один» Следственный комитет Бурятии возбудил уголовные дела в отношении трех свидетелей, проходящих по громкому уголовному делу в отношении бывшего вице-спикера Хурала Бурятии Баира Жамбалова. Они подозреваются в даче заведомо ложных показаний в суде и в ходе досудебного производства.«По версии следствия, трое попутчиков Жамбалова, ехавших с ним с рыбалки, в ходе предварительного следствия и судебных заседаний по уголовному делу дали заведомо ложные показания о том, что политик находился в другом автомобиле и не совершал наезд на пешехода. При этом один из них (бизнесмен Галуст Пилосян – прим. ред.) пытался взять вину Жамбалова на себя. Судом данные показания оценены критически, как не соответствующие действительности», - сообщили в следственном ведомстве.Напомним, 26 мая Прибайкальский райсуд признал Баира Жамбалова виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем причинение смерти человеку, и оставлении пострадавшего в опасности. Политика приговорили к 6 годам 1 месяцу в колонии-поселении.Приговор обжаловали все участники громкого процесса. Отец погибшей девушки Максим Бурчевский посчитал его слишком мягким, его поддержала прокуратура. Также апелляционную жалобу на решение райсуда подала и защита Баира Жамбалова, который так и не признал вину в инкриминируемых ему преступлениях. Он стоял на том, что за рулем джипа, сбившего 17-летнюю Галину Бурчевскую, находился его друг, бизнесмен Галуст Пилосян.Несмотря на возражения, в сентябре Верховный суд Бурятии оставил приговор без изменений . После этого Баир Жамбалов отправился в колонию, а у следствия появилось возможность привлечь его друзей к уголовной ответственности.Фото: «Номер один»

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