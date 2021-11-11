В Бурятии бывшего полицейского обязали вернуть взятки

Экс-инспектор ГИБДД за мзду выдавал водительские удостоверения



В Бурятии суд удовлетворил иск прокурора к бывшему инспектору ГИБДД, ранее осужденному за получение взяток. Как сообщили в республиканской прокуратуре, по решению суда экс-полицейский должен вернуть в казну 262 тыс. рублей, которые он получил от граждан за незаконную выдачу водительских прав.

Напомним, летом этого года суд



Суд признал подсудимых виновными. Бывший полицейский был приговорен к 5 годам лишения свободы условно со штрафом в размере 2,7 млн. рублей с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функции представителя власти сроком на 4 года. Его брат получил 3 года лишения свободы условно.



Фото: «Номер один» Напомним, летом этого года суд вынес приговор в отношении бывшего старшего инспектора регистрационно-экзаменационного отделения ГИБДД МВД России «Хоринский» и его 33-летнего брата, депутата одного из муниципальных образований в районе республики. По версии следствия, в 2019 году инспектор лично получил взятки от пяти граждан на общую сумму более 260 тыс. рублей, после чего без проведения экзаменов оформил и выдал им водительские удостоверения. Помимо этого, подстрекаемый своим братом, который также брал деньги от граждан, желавших незаконно получить права, полицейский оформил и выдал еще более 30 водительских удостоверений.Суд признал подсудимых виновными. Бывший полицейский был приговорен к 5 годам лишения свободы условно со штрафом в размере 2,7 млн. рублей с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функции представителя власти сроком на 4 года. Его брат получил 3 года лишения свободы условно.Фото: «Номер один»

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