Житель Бурятии опознал напавшего на него разбойника по голосу

Двое сельчан решили ограбить своего товарища, чтобы продолжить возлияния





Вечером 8 ноября в полицию Хоринского района обратилась местная жительница. Женщина сообщила, что ее 33-летний сын пришел домой и рассказал, что стал жертвой разбойного нападения. Нападавшие нанесли ему побои и похитили банковскую карту, принадлежавшую матери. Женщина, зная, что на счете находится около 60 тысяч рублей, сразу заблокировала карту и пошли в полицию.

Как выяснили правоохранители, вечером сын женщины вместе со знакомыми распивал спиртное в помещении ремонтируемого магазина. После застолья, когда алкоголь закончился, молодой человек решил уйти домой. Тогда двое собутыльников запланировали похитить у него банковскую карту, зная, что на счету имеются деньги, и продолжить распитие спиртного.Мужчины некоторое время шли за товарищем по улице. Дождавшись удобного момента, 23-летний злоумышленник напал на него сзади, повалил на землю, нанес несколько ударов по голове и стал душить. В это время его 32-летний подельник вытащил из кармана жертвы банковскую карту.Затем злоумышленники направились в ближайший магазин, однако сделать покупки им не удалось, поскольку карта уже была заблокирована.Хотя пострадавший был пьян, он смог распознать одного из нападавших по голосу. В тот же день полицейские задержали злоумышленников. Похищенную банковскую карту у них изъяли.Как сообщили в МВД Бурятии, оба гражданина ранее привлеклись к уголовной ответственности за имущественные преступления. По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело.Фото: pixabay.com